Santos afasta o fantasma do rebaixamento após vitória contra o Chapecoense

O Santos mais uma vez deu mostras de que está disposto a se livrar de vez da incômoda ameaça de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Com gols de Marinho e Marcos Guilherme, o time da Vila Belmiro venceu a Chapecoense por 2 a 0, nesta quarta-feira (17), pela 33ª rodada da competição nacional.

A matemática ainda não é das mais fáceis para o Peixe. O time chegou a 42 pontos, já na zona intermediária da tabela do Brasileirão. Do outro lado, já rebaixada, a Chape permanece na lanterna, com 15 pontos.

Marinho abriu o placar na vitória do Santos, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro DIVULGAÇÃO/SANTOS

O primeiro gol do Santos, com Marinho, saiu em cobrança de pênalti, aos 26 minutos da etapa inicial. Já aos 38 minutos da etapa final, Gabriel Pirani cruzou rasteiro para Marcos Guilherme aparecer na segunda trave e comemorar com a torcida mais uma vitória.

Pela 34ª rodada, o Santos tem pela frente o clássico contra o Corinthians, na Neo Química Arena, no domingo. Um dia antes, a Chapecoense encara o Grêmio, na Arena Condá.

Santos x Chapecoense

Data e hora: 16 de novembro de 2021, às 19h00 (horário de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Ricardo Junio de Souza (MG)

Árbitro de vídeo: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Gols: Marinho, 26’/1ºT (1-0) e Marcos Guilherme, 38’/2ºT (2-0)

Cartões amarelos: Ângelo (SAN), Jordan e Busanello (CHA)

Público: 11.574 pessoas

Renda: R$ 232.400,00

SANTOS: João Paulo; Pará (Wagner Leonardo, aos 26’/2ºT), Luiz Felipe e Danilo Boza; Madson (Moraes, aos 43’/2ºT), Camacho (Gabriel Pirani, no intervalo), Vinicius Zanocelo, Felipe Jonatan e Marcos Guilherme; Diego Tardelli (Raniel, aos 26’/2ºT) e Marinho (Ângelo, aos 36’/1ºT). Técnico: Fábio Carille

CHAPECOENSE: João Paulo, Ezequiel, Laércio, Jordan e Busanello (Marquinho, aos 27’/2ºT); Moisés Ribeiro (Alan Santos, 27’/2ºT), Anderson Leite e Denner (Lima, aos 10’/2ºT); Mike (Geuvânio, aos 14’/2ºT), Kaio Nunes (Bruno Silva, aos 14’/2ºT) e Henrique Almeida. Técnico: Felipe Endres