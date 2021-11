Secretário Bustamante destaca avanços da segurança pública na região de fronteira

A atuação das forças de segurança, a utilização de tecnologia – a exemplo das câmeras de videomonitoramento – e a parceria entre Estado e Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs) são alguns dos avanços pontuados pelo secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, durante o 1º Encontro de Trabalho para discussão do Plano de Fronteira. O evento foi realizado nesta sexta-feira (05.11), em Vila Bela da Santíssima Trindade (540 km de Cuiabá).

A inauguração do Posto do Limão, uma das bases do Grupo Especial de Segurança na Fronteira (Gefron), em Cáceres, foi uma das primeiras entregas da atual gestão na região de fronteira, relembrada durante o evento. A obra foi inaugurada em 2019 e contou com a presença do próprio secretário e do governador Mauro Mendes.

A construção de mais uma base do Gefron, desta vez em Vila Bela da Santíssima Trindade, também foi outro ponto levantado pelo secretário. Isso já vinha sendo discutido com o prefeito da cidade, Doutor André Bringsken, desde a última visita do secretário ao município, em maio deste ano, sendo anunciado logo depois.

Atualmente, o Gefron está presente em seis postos na região de fronteira. Além do Posto do Limão, possui bases em Porto Esperidião, Canilfron, Avião Caído, Matão e Vila Cardoso. A faixa de atuação do grupamento compreende os mais de 900 km², entre fronteira seca e alagada.

Outra melhoria que auxiliou na redução dos índices criminais da região é a instalação de câmeras OCR, interligadas ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp). Por meio da tecnologia, foi possível reforçar o combate ao roubo e furto de veículos, que geralmente são levados para a Bolívia, além de reforçar o combate a outros crimes, como o tráfico internacional de drogas.

O diálogo com a Bolívia no enfrentamento dos crimes fronteiriços também foi pontuado por Bustamante, que participou no mês passado do I Encontro de Segurança Fronteiriça Brasil/Bolívia, que ocorreu em Rio Branco (AC). O evento reuniu os secretários de segurança de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Acre e Rondônia e representantes da Bolívia.

Uma das demandas bastante solicitadas pela região é o reforço no efetivo das forças de segurança. Sobre isso, o secretário lembrou que ainda este ano será lançado o edital para a realização do concurso público das polícias Militar, Civil, do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e da Perícia Oficial e Identificação (Politec).

Por fim, Bustamante lembrou do exemplo de parceria entre o Conseg de Pontes e Lacerda e o Estado na construção da nova sede do CBM e da Politec, lançadas no fim de maio deste ano. Com recursos do próprio Conseg do município, foi possível realizar as duas obras, que promoveram melhorias tanto para a população, quanto para os próprios servidores das duas forças de segurança.

“Já fizemos o Posto do Limão, vamos fazer um posto avançado em Vila Bela, vamos ocupar os principais distritos, como Santa Clara, com os novos policiais que serão formados. Essa é a ideia do governo: trazer forças de segurança para a região, que é muito carente. Essa é uma faixa que tem que ser desenvolvida, gerar empregos e produzir para evitar o estabelecimento do crime organizado”, disse Bustamante.