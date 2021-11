Secretário Nacional da Igualdade Racial visita MT e virá a Rondonópolis

O secretário Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Paulo Roberto, está hoje (18) em Mato Grosso à convite do senador Wellington Fagundes (PL-MT) para participar de agenda relativa ao “Dia da Consciência Negra”, comemorado 20 de novembro.

A agenda começa por Vila Bela da Santíssima Trindade, primeira capital de Mato Grosso e que concentra uma população majoritariamente negra, além de ser palco de vários quilombos durante o período da escravidão. O mais conhecido é o do Quariterê, comandado por Tereza de Benguela durante 40 anos.

Em Vila Bela, o secretário ouvirá as demandas de entidades de representação da população negra e assinará um termo de parceria com o Instituto Federal de Mato Grosso, além de visitar alguns pontos turísticos.

Na sexta-feira (19), Paulo Roberto estará em Cuiabá e Várzea Grande para reuniões com o prefeito Khalil Baracat (de VG) e grupos de representação da população negra para promover o Comapir-2022 (Conferências Municipais de Políticas e Promoção da Igualdade Racial). Ainda em Cuiabá, ele participa, ao lado do senador Wellington Fagundes, do 1º Prêmio Estadual Tereza de Benguela em sessão solen realizada na Assembleia Legislativa pelo Coletivo Herdeiras do Queriterê.

No sábado, o secretário estará em Rondonópolis onde coordena uma roda de conversa com os movimentos negros e organizações culturais. Ele também fará uma visita a um quilombo contemporâneo.

À noite, ele receberá homenagem em uma sessão solene da Câmara Municipal e participa do Concurso de Escolha da Beleza Negra de Rondonópolis.