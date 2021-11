Seduc divulga lista dos finalistas do concurso de redação

A Secretaria Estadual de Educação (Seduc-MT) divulgou, nesta segunda-feira (08), a lista dos finalistas do Concurso de Redação: Estudante on, Redação 1000!. Foram classificados 35 estudantes das escolas estaduais dos municípios de Alta Floresta, Barra do Garças, Cuiabá, Diamantino, Cáceres, Juína, Matupá, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Sinop e Tangará da Serra.

A atividade faz parte do projeto Pré-Enem [email protected] MT e tem como tema: “A mulher negra e o enfrentamento ao racismo em Mato Grosso”. Para participar, os alunos se inscreveram e assistiram aulas pelo canal no Youtube. O objetivo é estimular os estudantes do 3º ano do Ensino Médio a desenvolverem a escrita do texto dissertativo-argumentativo e a análise crítica em relação aos problemas sociais, geralmente abordados nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A prova do Enem será aplicada nos dias 21 e 28 de novembro em todo o país.

Os estudantes que ficarem entre o 1º ao 10º lugar receberão uma premiação, assim como o professor de Língua Portuguesa que fizer a orientação e a escola na qual o aluno está matriculado. Os participantes que ficarem entre o 11º e o 20º lugar receberão menção honrosa. A lista também apresenta os nomes dos alunos desclassificados por não atender aos requisitos propostos.

O concurso foi iniciado em julho deste ano e está dividido em três etapas. Na primeira, os professores de Língua Portuguesa da escola em que o estudante está matriculado selecionam os três melhores textos daquela unidade. Depois, encaminham os textos digitalizados para a Diretoria Regional de Educação (DRE).

Na segunda etapa, equipes das 15 DREs de Mato Grosso avaliam as redações enviadas pelas escolas e escolhem as três melhores de cada polo. Na terceira e última etapa, os textos selecionados pelas Diretorias serão analisados por avaliadores da sede da Seduc, em Cuiabá.

Confira abaixo a lista com os finalistas

Alta Floresta

Bruna Gezualdo Gomes de Souza (Alta Floresta) – EE Guimarães Rosa

Emilly Favarin da Silva (Alta Floresta) – EE Militar do Corpo de Bombeiro Dom Pedro II

Lailton André Moreira da Silva (Paranaíta) – EE João Paulo Segundo

Barra do Garças

Bárbara Vitória Silva Santos (Barra do Garças) – EE Antônio Cristino Cortes

Gabrielly Luiz Ferreira (Nova Xavantina) – EE Ministro João Alberto

Hemily Vitória Ferreira de Souza (Barra do Garças) – EE Antônio Cristino Cortes

Cáceres

Asheley Vitória Moreira Maia (Reserva do Cabaçal) – EE Professor Demétrio Pereira

Thaynara Gomes Silvério (Mirassol D’Oeste) – EE Padre Tiago

Cuiabá

Emillly Vitória Batista Alves (Cuiabá) – Escola Militar Tiradentes

Higor Samuel Proença da Costa (Cuiabá) – EE Cleinia Rosalina Souza

Marcelo da Silva Costa (Cuiabá) – EE José de Mesquita

Diamantino

Estevão Matheus Saia (São José do Rio Claro) – EE Domingos Briante

Flávia Silva Corrêa (Diamantino) – EE Dr. Manoel José Murtinho

Thaise de Souza de Figueiredo (Diamantino) – EE Dr. Manoel José Murtinho

Juína

Aline Farina Arfeli (Brasnorte) – EE Ewaldo Meyer Roderjan

Kassia Kelrya da Silva Viana (Brasnorte) – EE Ewaldo Meyer Roderjan

Sthefanny Thays Nascimento de Souza (Brasnorte) – EE Ewaldo Meyer Roderjan

Matupá

Gabrielly Lopes (Matupá) – EE Jardim das Flores

Josiane Caroline dos Santos Tavares (Matupá) – EE Jardim das Flores

Marcieli Moura da Cunha (Peixoto de Azevedo) – EE Leonísio Lemos Melo

Pontes e Lacerda

Lucas Henrique Brussolo da Silva (Comodoro) – EE Deputado Djalma Carneiro da Rocha

Primavera do Leste

Camily Fernandes dos Reis (Campo Verde) – EE Waldemon Moraes Coelho

Gabriela Perondi Estevão (Paranatinga) – EE Osvaldo Cândido Pereira

João Victor Alves Pereira (Primavera do Leste) – EE Monteiro Lobato

Rondonópolis

Luciana de Oliveira Santos (Juscimeira) – EE Dom Vunibaldo

Sâmela Ramos Espíndola (Juscimeira) – EE Dom Vunibaldo

Gabriel Nogueira Dias (Rondonópolis) – EE André Antônio Maggi

São Félix do Araguaia

Nycolas Setuba Montiel (Alto Boa Vista) – EE Professor João Rezende de Azevedo

Nicolle Everlin Alves Nogueira (Alto Boa Vista) – EE Professor João Rezende de Azevedo

Sinop

Fabiane Araújo dos Santos (Ipiranga do Norte) – EE André Antônio Maggi

Mariana Ferreira Severino (Sinop) – EE. Ênio Pipino

Kaylaine Daniel da Silva (Cláudia) – EE Florestan Fernandes

Tangará da Serra

Pedro Henrique Santos Almeida Lima (Tangará da Serra) – EE Pedro Alberto Tayano

Allan de Souza Figueiredo (061.343.021-20) (Tangará da Serra) – EE Pedro Alberto Tayano

Bruna de Lima Sampaio dos Santos (Tangará da Serra) – EE Pedro Alberto Tayano