Seis suspeitos morrem em confronto com a PM no Paraná

Seis suspeitos morreram durante um confronto com a polícia após uma tentativa de assalto a um banco na cidade de Três Barras, no oeste do estado do Paraná. A ação aconteceu durante a madrugada desta quinta-feira (4) e nenhum policial ficou ferido. As informações são do repórter Fidel Alvarenga, da RIC Record TV.

O assalto aconteceu em uma das principais avenidas do município. Moradores da pequena cidade, que possui pouco mais de 10 mil habitantes, escutaram explosões durante a madrugada e logo na sequência uma intensa troca de tiros entre os suspeitos e os policiais.

Vídeos de testemunhas registram os criminosos com fuzis. De acordo com a Polícia Militar, a troca de tiros aconteceu em frente à agência bancária e durante a fuga. Havia oito suspeitos, dos quais seis morreram e dois foram atingidos em uma estrada rural, mas, até agora, não há informações sobre o estado de saúde deles.

Até o momento, a identidade dos mortos não foi revelada. A PM ainda não se manifestou, mas, conforme relatos preliminares, o serviço de inteligência já acompanhava as movimentações do grupo.

Um bloqueio policial faz uma busca para localizar outros suspeitos que podem ter fugido do local. Ainda não há informações sobre foragidos.