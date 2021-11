Semana terá segundas doses e reforço para idosos, imunossuprimidos e trabalhadores da saúde

A terça-feira (16) em Rondonópolis começa com aplicação da segunda dose do imunizante da Astrazeneca para pessoas que receberam a primeira até o dia 13 de agosto. O calendário segue na quarta-feira (17), quinta-feira (18) e sexta-feira (19), com primeira dose para adolescentes com mais de 12 anos, doses de reforço para idosos com mais de 60 anos, imunossuprimidos e trabalhadores da saúde. Nestes mesmos dias têm ainda segunda dose da Pfizer e de terça a sexta-feira também será mantida a vacinação com a segunda dose da Coronavac.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta que a dose de reforço pode ser tomada por idosos que tenham recebido a segunda dose há mais de 6 meses, por imunossuprimidos que tomaram a segunda dose há mais de 28 dias e trabalhadores da saúde que foram imunizados com a segunda dose há, no mínimo, 6 meses.

Na terça-feira, a imunização com a segunda dose da Astrazeneca acontece nos postos de saúde dos bairros Parque das Rosas, Pedra 90, Padre Rodolfo, Serra Dourada, Canaã, Ipiranga, Mathias Neves, Itapuã, Cardoso, Alfredo de Castro, Conjunto São José, Cohab, Vila Olinda, Cidade Alta e Jambrapi. O atendimento é realizado das 8h às 10h30 e das 13h às 16h. Também tem imunização na Central de Vacinação, com atendimento das 14h às 20h e em sistema drive-thru na Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), das 8h às 11h.

Na quarta, quinta e sexta-feira, a primeira dose para adolescentes com mais de 12 anos, doses de reforço para idosos com mais de 60 anos, imunossuprimidos e trabalhadores da saúde, e a segunda dose da Pfizer estarão disponíveis nos postos de saúde dos bairros Parque das Rosas, Pedra 90, Padre Rodolfo, Serra Dourada, Canaã, Ipiranga, Mathias Neves, Itapuã, Cardoso, Alfredo de Castro, Conjunto São José, Cohab, Vila Olinda, Cidade Alta e Jambrapi. O atendimento é realizado das 8h às 10h30 e das 13h às 16h. Também tem imunização na Central de Vacinação, com atendimento das 14h às 20h e em sistema drive-thru na Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), das 8h às 11h.

Segunda dose da Pfizer

Na quarta-feira devem receber a segunda dose da Pfizer as pessoas que tomaram a primeira até o dia 22 de setembro. Na quinta-feira, para quem recebeu a primeira dose até o dia 23 de setembro e na sexta-feira, a segunda dose será aplicada em quem tomou a primeira até o dia 24 de setembro.

Segunda dose da Coronavac

A imunização com a segunda dose da Coronavac estará disponível de terça a sexta-feira nos postos de saúde dos bairros Padre Miguel, Industrial e Monte Líbano das 8h às 10h30 e das 13h às 16h.