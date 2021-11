Senado pode votar hoje projeto que trata de ações contra mudanças climáticas

O Senado pode votar hoje (03) o projeto de lei que atualiza a Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) ao contexto do Acordo de Paris. A retomada da discussão ocorre paralelamente à Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26), em Glasgow, na Escócia. A proposta ajusta à PNMC ao contexto do Acordo de Paris visando conter os efeitos negativos das mudanças climáticas.

O acordo, firmado em 2015 e assinado pelo Brasil, tem objetivo de reduzir as emissões de gases de efeito estufa para limitar o aumento médio de temperatura global.

O texto (PL 6.539/2019) em análise no Senado visa aperfeiçoar a Lei 12.187, de 2009, sobretudo nos aspectos relacionados à governança das políticas públicas sobre mudança do clima e ao cumprimento dos compromissos assumidos pelo Brasil no âmbito do Acordo de Paris, por meio de sua Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC, na sigla em inglês).

As mudanças propostas estabelecem o Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima como instância máxima de coordenação para implementação da PNMC e prevê também a oferta de garantias específicas pelas instituições financeiras oficiais para o desenvolvimento de atividades que atendam aos objetivos da Lei

O projeto chegou a ser incluído na pauta em outras ocasiões. O relator, senador Jaques Wagner (PT-BA), já fez a leitura de seu relatório, mas a votação foi adiada a pedido do Poder Executivo.