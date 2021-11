Senai abre turmas para cursos de graça em parceria com a Energisa

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) está com inscrições abertas para o curso de Eletricista de Redes de Distribuição de Energia Elétrica em parceria com a Energisa. Serão 4 turmas, com 80 vagas em Cuiabá e Rondonópolis, em período noturno e integral. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 16, presencialmente.

Os requisitos para os interessados no curso se inscreverem são: possuir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B, ter o Ensino Médio completo e comprovante de endereço. O candidato participa de provas objetivas e, se aprovado, também realiza alguns testes na Energisa e as aulas iniciam nas datas do calendário abaixo:

CIDADE INÍCIO FIM PERÍODO VAGAS LOCAIS CUIABÁ 24/01/2022 31/03/2022 INTEGRAL 20 SENAI DISTRITO INDUSTRIAL CUIABÁ 24/01/2022 06/06/2022 NOTURNO 20 SENAI DISTRITO INDUSTRIAL RONDONÓPOLIS 24/01/2022 22/04/2022 NOTURNO 20 SENAI RONDONÓPOLIS RONDONÓPOLIS 24/01/2022 22/04/2022 NOTURNO 20 SENAI RONDONÓPOLIS

Treinamento de novos profissionais

Os cursos profissionalizantes da parceria entre a Energisa e o SENAI abrem as portas para que os estudantes consigam se formar e conseguirem empregos. Uma das propostas oferecidas pela concessionária é o acompanhamento de alguns treinamentos dados ao longo das aulas pelos próprios profissionais da Energisa, como acontece no polo de SINOP.

Durante esses encontros, são realizadas trocas de dúvidas e explicações sobre a cultura organizacional da empresa.

Essas capacitações são realizadas para que os alunos estejam sempre mais próximos da realidade da profissão. Ou seja, para que consigam unir o aprendizado da sala de aula e a experiência em campo. “Nessa parceria, a gente visa qualificar, ainda mais, os profissionais. Com esse acompanhamento é possível que eles tenham uma visão completa do que é a Energisa”, comenta o coordenador de operações Herson Gomes.

Os nomes dos estudantes ficam cadastrados no banco de dados da Energisa e, quando houver vagas, poderão participar do processo seletivo com o diferencial do curso. Os interessados podem procurar informações nas unidades do SENAI:

Cuiabá

Telefone: (65) 3611-9500

WhatsApp: (65) 3611 9510

Endereço: Av. A, 956 – Distrito Industrial, Cuiabá – MT.

Rondonópolis

Telefone: (66) 2101 5000 / (66) 2101 5050

Endereço: Rua Ademir de Jesus Ribeiro, 3147 – Parque Res. Universitário, Rondonópolis – MT.