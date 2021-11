Sertanejo Henrique chora ao ouvir cantora com voz igual à de Marília

O sertanejo Henrique, que faz dupla com Juliano, se emocionou durante um show que eles fizeram em Araguaína, no Tocantins. Isso porque a apresentação contou com a participação da cantora Clara Garcia, e a voz da artista é muito parecida com a de Marília Mendonça, que morreu aos 26 anos, no último dia 5.

Clara cantou alguns sucessos de Marília, entre eles a música Estrelinha, parceria dela com Di Paullo & Paulino. Depois que a cantora soltou a voz, acompanhada do público, Henrique se abaixou em um canto e chorou. Ele foi amparado pela própria Clara.

Nos comentários da publicação, feitos no Instagram da cantora, fãs e seguidores reagiram e também se surpreenderam com a semelhança entre a voz dela e a de Marília Mendonça. “Sua a voz é idêntica à da Marília”, postou uma internauta. “Sem estrutura para ver o Henrique chorando”, escreveu outra. “Você vai amenizar a nossa saudade com sua voz! Obrigada”, disse mais uma.

Marília Mendonça morreu aos 26 anos, no último 5,após a queda do avião em que estava em Caratinga, Minas Gerais. A cantora viajava a trabalho e faria shows pelo estado. Além dela, quatro pessoas morreram. O avião que levava Marília decolou de Goiânia com destino a Caratinga, onde ela faria uma apresentação na mesma noite.