Candidatos a presidentes do Serv Saúde apresentam propostas; eleição será no dia 30

O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Serv Saúde) iniciou ontem uma série de lives com os três candidatos que disputam a presidência. A ordem das entrevistas foi decidida em sorteio e a primeira ouvida foi Rozalina Carvalho Gomes Ruiz, que lidera a chapa 03.

Durante 30 minutos Rozalina conversou com o jornalista Erick Valeriano sobre suas principais propostas. Ela defendeu a harmonização das ações entre o Serv Saúde, o Impro e o Sispmur e afirmou que se for eleita pretende realizar ‘uma gestão humanizada’.

A candidata defendeu o fortalecimento dos convênios firmados pela instituição com médicos, clínicas e hospitais; a promoção de simpósios para orientar servidores sobre cuidados visando a prevenção de doenças e a melhoria da qualidade de vida; a manutenção da assistência aos filhos de servidores com mais de 24 anos e ainda solteiros e também facilidades para a renegociação de débitos.

“Os servidores não tiveram aumento salarial durante a pandemia e precisamos criar as condições para facilitar a renegociação dos débitos acumulados neste período. Também defendo uma modernização do demonstrativo de despesas, para que o servidor entenda o que está sendo cobrado”, afirmou.

As lives são exibidas na página do Sispmur no Facebook, à partir das 19 horas e com 30 minutos de duração. Hoje será a vez de Rubens Paulo, que já foi presidente do Sindicato dos Servidores e lidera a Chapa 1. A série de entrevistas será encerrada amanhã (18), com a candidata Carmem Garcia Monteiro, da Chapa 2.

ELEIÇÃO

A eleição para a escolha da nova diretoria do Serv Saúde será realizada no dia 30 de novembro e a apuração ocorrerá no mesmo dia. A divulgação oficial do resultado será publicada no dia 2 de dezembro, conforme o edital.

A nova diretoria executiva assume a entidade no dia 1° de janeiro de 2022 e segue com mandato até 31 de dezembro de 2023.

Pela primeira vez a disputa será realizada em conjunto com a eleição do Instituto Municipal de Previdência (Impro), que tem apenas uma chapa inscrita, sob a liderança do atual presidente, Roberto Carlos Correa de Carvalho.