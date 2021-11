Servidores do INEP pedem demissão às vésperas do ENEM

Mais 29 servidores do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) pediram exoneração de seus cargos hoje (8). Desses, 27 trabalham em áreas ligadas ao Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) —que acontece no fim de novembro— e 22 são coordenadores.

Os pedidos de demissão acontecem de forma coletiva como uma medida para pressionar a saída do atual presidente do órgão, Danilo Dupas. O Inep é ligado ao MEC (Ministério da Educação) e é responsável pelo Enem e por outros estudos e avaliações da educação.

Inicialmente, foram confirmadas 13 demissões no começo da tarde desta segunda. Depois, o número aumentou.

O grupo que pediu exoneração hoje enviou uma carta aos diretores do Inep em que justifica a entrega dos cargos citando a “fragilidade técnica e administrativa da atual gestão máxima do Inep”.

“Não se trata de posição ideológica ou de cunho sindical. A despeito das dificuldades relatadas, reafirmo o compromisso com a sociedade de manter empenho com as atividades técnicas relacionadas às metas institucionais estabelecidas em 2021”, conclui o texto, escrito no singular, mas assinado por “servidores públicos federais”.

Pessoas ligadas ao Inep e que pediram para não ser identificadas disseram que os pedidos acontecem por discordância das decisões do atual presidente do Inep, Danilo Dupas, que não são consideradas de caráter técnico, e por supostos casos de assédio moral. Outras demissões devem acontecer nos próximos dias.

Dupas é o quarto presidente a assumir o órgão desde o início do governo Bolsonaro, em 2019, e tem sido um dos mais criticados. Todos que passaram pelo Inep durante essa gestão não tinham experiência na área —o que não aconteceu nos governos anteriores.

O presidente da Frente Parlamentar Mista da Educação, deputado federal professor Israel Batista (PV-DF), disse que está protocolando na Comissão de Educação um requerimento para convocar o presidente do Inep. O parlamentar também vai enviar pedidos de informações ao MEC e ao Inep.