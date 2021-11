SESP-MT assina convênio para instalação de vídeomonitoramento em Jaciara

Os moradores de Jaciara vão contar com serviços de segurança pública mais eficientes a partir de 2022, com a instalação de 15 câmeras de vídeo monitoramento na cidade. Para isso, a prefeita do município, Andréia Wagner e o Secretário de Estado de Segurança Pública (SESP), Alexandre Bustamante, assinaram nesta segunda-feira (22.11) um convênio no valor de R$ 1,6 milhão para implantação do sistema no município.

Para execução do projeto, a Secretaria vai custear a metade do valor, a outra parte é proveniente de emendas do presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, deputado estadual Max Russi.

O secretário Alexandre Bustamante destacou que os moradores de Jaciara serão beneficiados com a nova qualidade dos serviços de segurança à população com auxilio dessa tecnologia. “Com esse sistema será possível fazer segurança com inteligência. Vai acelerar a resposta da polícia militar nas ruas e até nas investigações da Polícia Civil. Vamos melhorar o serviço de segurança prestado aos moradores”, elencou.

O comandante da 7 ª CIPM de Jaciara, Handson Freitas, acredita que com o auxílio desse sistema a população da cidade vai contar um poder de resposta mais rápido contra os crimes. “Com essa tecnologia, nós vamos ter maior controle de entrada e saída de veículos na BR-070. Vamos otimizar o serviço policial nas ruas e com isso reduzir os índices criminais, principalmente roubos de carga e a comércio”, elencou.

A prefeita do município, Andréia Wagner, agradeceu a parceria com a secretaria e destacou que os moradores da cidade terão mais segurança a partir da implantação desse sistema. “Essa é uma vitória para a nossa segurança. Esse sistema vai mudar a realidade da segurança da nossa cidade e vamos oferecer mais tranquilidade para a população”, disse a prefeita de Jaciara.