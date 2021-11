Sesp publica edital para contratação temporária de médicos legistas

A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT) publicou, nesta sexta-feira (19), no Diário Oficial do Estado, o edital de abertura do processo seletivo simplificado que visa a contratação temporária de peritos oficiais médicos legistas para atuarem nas coordenadorias regionais da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) no interior do estado.

Serão cinco vagas distribuídas entre os municípios de Cáceres, Água Boa, Confresa, Sinop e Tangará da Serra. Está previsto também a formação de cadastro reserva.

As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas no período de 22 a 24 de novembro, por meio do formulário eletrônico disponível no site da Sesp. A relação da documentação exigida para as inscrições está disponível no edital.

Entre os requisitos exigidos para o cargo estão: diploma devidamente registrado e reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), de graduação de nível superior em Medicina e registro no Conselho Regional de Medicina (CRM).

A remuneração será correspondente à classe e nível inicial da carreira de profissionais da Politec, no valor de R$ 13.982,41. A carga horária semanal é de 44 horas.

O processo seletivo será composto apenas por Avaliação de Títulos, de caráter classificatório e eliminatório. A documentação correspondente à comprovação dos critérios de avaliação que deverá ser anexada à inscrição em formato digital/eletrônico.

O prazo de validade do processo seletivo será de 24 meses a contar da publicação do resultado final no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado, desde que haja previsão legal.