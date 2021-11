‘Sextou com música boa’ estreia no Cidade Agora

O quadro ‘Sextou com música boa’ estreia nesta sexta-feira (5), às 10h50, no Cidade Agora, afiliada a Record TV Rondonópolis, canal 5.1.

O lançamento do quadro acontece ao vivo com o cantor sertanejo Ruan Ravi.

De acordo com a diretora de jornalismo, Renata Ramos, o quadro vai acontecer todas as sextas.

“O objetivo é oferecer ao telespectador alegria no dia que antecede o final de semana.. além disso, a direção da TV Cidade Record pretende dá uma força para a classe musical da nossa cidade, que por dois anos ficaram com apresentações restritas por causa da pandemia. Foi uma das classes que mais sofreu com as restrições do novo coronavírus” pontua a diretora.

Toda sexta-feira um cantor estará presente no programa para levar mais alegria no ‘sextou’ de todos.