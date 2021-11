Show de Gusttavo Lima é suspenso por falta de protocolo contra Covid

O show que Gusttavo Lima faria em Colatina, no Espírito Santo, na noite desta sexta-feira (19) foi suspenso por não cumprir as normas contra a Covid-19. O cancelamento foi expedido pela Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, a pedido do MPES (Ministério Público do Espírito Santo).

Segundo o documento, a suspensão da apresentação aconteceu devido ao descumprimento de protocolos sanitários e por não respeitar o limite máximo de participantes permitido neste momento.

“Na solicitação administrativa, a empresa Leo Produções se limitou apenas a informar a ‘estimativa’ do público em 10.000 (dez mil) pessoas, o que corresponderia a 50% (cinquenta por cento) de ocupação da área. Ora, ‘estimativa’ não é informação de limitação de venda de ingresso, muito menos compromisso formal da organizadora do evento em cumprir o limite máximo de lotação”, diz a nota.

“Acrescente-se que fechar a catraca eletrônica, não tendo informado o limite de ingressos e lotação, fatalmente trará ao local pessoas com a expectativa de entrar na apresentação artística, gerando aglomeração na própria entrada”, conclui a nota.

Procurada para informar se vai recorrer da decisão, a assessoria de imprensa de Gusttavo Lima ainda não retornou o contato. A nota será atualizada caso haja manifestações.