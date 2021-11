Simone sofre ao almoçar legumes e fala da dificuldade para emagrecer

Simone Mendes mostrou nesta quinta-feira (4), por meio das redes sociais, que continua se alimentando de maneira saudável a fim de concluir o seu processo de emagrecimento. Porém, ela encara a dieta na base do ódio e do sofrimento.

A cantora compartilhou vídeos de seu almoço. “Agora vou comer uma carnezinha,uma mandioquinha cozida, brócolis. Eu quero brócolis! Eu quero brócolis!”, ironizou, filmando a si mesma. “Quem gosta de brócolis aí? Médio, né?”, acrescentou.

Em seguida, ela aparece comendo legumes cozidos e fazendo careta. “Ainda faltam 3 kg”, escreveu na publicação, referindo-se à quantidade de peso que ainda deseja perder. “Agora os últimos quilos ficam aqui e não saem nem com a peste, né? Eles moram no seu corpo e não querem ir embora”, desabafou.

Com frequência, a dupla de Simaria comenta com seus seguidores sobre a busca pelo emagrecimento. Em setembro, ela contou que tomou essa decisão por motivos de saúde e descartou pressões estéticas.

“Não existe cobrança nenhuma do marido, de fã, de publicidade, de show, de nada. Está tudo bem para as pessoas com quem trabalho a forma que sou e o peso que eu estava, mas para mim era uma questão de saúde. Por isso que eu resolvi cuidar de mim”, disse.

“Nem amarrar o cadarço do tênis eu estava conseguindo mais. Não é legal isso. Fora os exames que a gente faz antes de começar um tratamento para emagrecer”, completou.