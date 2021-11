Subcomissão do Pantanal realizará primeira reunião nesta quarta-feira

A Subcomissão Permanente de Proteção ao Pantanal (CMABIOPANT), recentemente instalada pelo Senado, vai realizar nesta quarta-feira (3) sua primeira reunião deliberativa. O principal ponto da pauta será a discussão da proposta de alteração da Lei 9.985/2000, que instituiu o Sistema nacional de Unidades de Conservação da Natureza.

A mudança está prevista no projeto 5482/2020, de autoria do senador mato-grossense Wellington Fagundes (PL). O objetivo é incluir na norma dispositivos visando a conservação, a proteção, a restauração e a exploração sustentável do bioma Pantanal.

Wellington, que também preside a subcomissão, disse que uma das grandes preocupações dos senadores é com os recorrentes períodos de queimada entre 2020 e 2021.

“Até o mês de setembro 22% da área total do bioma foi devastada com os incêndios, levemente abrandados nas últimas semanas com registros de chuva na região”, ressaltou.

Os senadores também devem avaliar durante a reunião e amanhã a realização de quatro audiências públicas para debater a proposta com a sociedade e oficializar a participação da subcomissão na “Conferência sobre Estatuto do Pantanal”, que será realizada de 10 a 12 de novembro na Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

SUBCOMISSÃO

Vinculada à Comissão de Meio Ambiente, a Subcomissão Permanente de Proteção ao Pantanal foi criada com a finalidade de estudar temas relativos à proteção do Pantanal e propor melhorias na legislação, políticas públicas e ações para proteção do bioma.

Ela é formada por oito senadores, entre titulares e suplentes.