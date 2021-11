Subseção da OAB divulga resultado do 1º Concurso de Redação em Rondonópolis

A 1ª Subseção da OAB-MT de Rondonópolis, por meio de sua Comissão de Defesa da Igualdade Racial, realizou no último dia 13, ato virtual para divulgação do resultado o I Concurso de Redação promovido pela Subseção com participação do presidente da Seccional, Leonardo Campos.

Com o tema “Defesa da igualdade racial”, o concurso recebeu 64 redações e premiou seis estudantes de quatros escolas públicas do município, sendo três do Ensino Fundamental e três do Ensino Médio. Os vencedores receberão como prêmios tablets, medalhas, troféus e certificados de honra ao mérito.

Resultado– Na categoria “Ensino Fundamental”, os vencedores foram:

1º Lugar – Ana Francisca Lima, da Escola Estadual Emanuel Pinheiro

2º Lugar – Alice de Freitas Saravy, da Escola Estadual Militar Tiradentes Major PM Ernestino Veríssimo da Silva

3º Lugar – Ana Beatriz Viana Melo, também da Escola Estadual Militar Tiradentes Major PM Ernestino Veríssimo da Silva

Na categoria “Ensino Médio”, foram premiados os alunos:

1º Lugar – Mozart Lustre Nascimento,

2º Lugar – João Gabriel Galvão, da Escola Estadual Militar Tiradentes Major PM Ernestino Veríssimo da Silva

3º Lugar – Clara Lúcia Lemos, da Escola Plena Silvestre Gomes Jardim

IMPACTO

O concurso de redação faz parte de um projeto maior que pretende promover e fomentar, por meio da educação, debates sobre temas sociais importantes, como racismo, discriminação e preconceito.

“As escolas participantes do concurso receberam diversas atividades promovidas pela nossa comissão. Nos encontros, foram debatidos diversos temas relacionados à defesa da Igualdade Racial, gerando reflexões e aprofundamento sobre a temática”, explicou o presidente da Subseção, Stalyn Paniago, durante a cerimônia.

Ele destacou que foram cerca de três meses de encontros virtuais com as comunidades escolares, incluindo uma live com o coordenador do Núcleo de Estudos sobre Educação, Gênero, Raça e Alteridade e professor da Unemat, Paulo Alberto dos Santos Vieira.

O presidente da Comissão de Defesa da Igualdade Racial da OAB de Rondonópolis, o presidente da comissão, Éverton Neves dos Santos, destacou que a intenção é que o concurso de redação entre para agenda oficial do município.

“Queremos que esse concurso seja pensado por todas e todos, para que o processo de compreensão e as ações que promovam a Igualdade Racial possam ser cada vez mais normalizadas em todos os espaços em face do racismo estrutural e estruturante em nossa sociedade”, afirmou o advogado.

Também participaram do ato de divulgação do resultado do concurso a vice-presidente e a secretária-geral da Comissão de Defesa da Igualdade Racial da OAB-MT de Rondonópolis, Ana Carolina de Oliveira Soares e Aline Luciana da Silva.

(com informações da Assessoria)