Suspeito invade ‘casa dos padres’, rouba carro e provoca acidente

Um homem provocou um acidente no cruzamento das ruas 16 e 5, no bairro Jardim Uirapuru, em Tangará da Serra(MT), na manhã desta quinta-feira (18). O indivíduo estava com um carro roubado da ‘casa dos padres’.

Conforme informações da Polícia Militar (PM), minutos antes do acidente, o suspeito invadiu a casa, ameaçou as pessoas que estavam no local, manteve o frei e uma funcionária em cárcere privado, e fugiu levando um carro Palio e dinheiro. O indivíduo estava em posse de uma espingarda.

Durante a fuga, o suspeito provocou o acidente com um carro Palio. Um idoso que dirigia o Palio teve ferimentos e foi socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros.

Já o suspeito fugiu do local.

A Polícia Militar (PM) procura pelo suspeito.