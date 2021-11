Suspeito invade comércio e usa pedaço de telha para roubar vítima

Um homem foi preso em flagrante após invadir e roubar um estabelecimento comercial utilizando um pedaço de telha embaixo da camiseta para simular uma arama de fogo. A prisão foi feita nesta terça-feira (16), na avenida Presidente Dutra, Centro, em São Pedro da Cipa (MT).

A vítima disse para a PM que ao tentar fechar a porta do comércio o suspeito apareceu com um pano de cor verde enrolado no rosto e com um objeto insinuando ser uma arma de fogo debaixo da camiseta.

O indivíduo anunciou o roubo e com o uso da força física impediu que a vítima fechasse a porta. Em seguida, o suspeito entrou no estabelecimento, a todo momento segurando na cintura e falando que estava armado.

O indivíduo foi até o caixa, subtraiu cerca de R$ 15,00 e fugiu em uma bicicleta.

Durante rondas a PM encontrou o suspeito. O indivíduo abandonou a bicicleta e saiu correndo.

O suspeito foi detido em um terreno baldio, onde recebeu voz de prisão e foi algemado. Com o indivíduo a PM encontrou o dinheiro roubado.

O suspeito confessou para a PM que usou um pedaço de telha para simular uma arma de fogo para cometer o roubo.