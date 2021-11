Suspeito que agrediu ex-mulher com vários golpes de chave de fenda é preso

Suspeito de tentativa de feminicídio realizado no início do mês de novembro, foi preso nesta quinta-feira (18), por investigadores da Delegacia de Defesa da Mulher de Rondonópolis-MT.

O caso aconteceu na madrugada do último dia 06 de novembro, no bairro Eldemina Querubim.

Conforme informações do Boletim de Ocorrência, a vítima de 50 anos, estava em sua residência, quando o ex- companheiro chegou na casa exigindo que ela abrisse a porta para eles reatarem o relacionamento, com a negação da mulher, o suspeito se irou, invadiu o local e agrediu diversas vezes a mulher com uma chave de fenda.

Quando a Polícia Militar (PM) chegou no local o suspeito já havia foragido e vítima estava no sofá com o rosto inchado e ensanguentado.

Ela foi conduzida para uma unidade de saúde e investigadores da Delegacia da mulher assumiram o caso e com êxito realizou a prisão do suspeito na data de hoje.