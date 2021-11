Tesouro recebe o projeto no sábado com atrações para crianças e adultos

O município de Tesouro receberá neste sábado (13) o projeto ‘Sesc na Estrada’, voltado às crianças. A programação será realizada no Ginásio Poliesportivo Padre Sebastião, com entrada gratuita. A expectativa é reunir 300 crianças com idades acima de cinco anos.

As atividades vão começar as 14 horas com o evento Experiências Sesc, com várias atividades que estimulam o interesse pelo conhecimento e a socialização das crianças.

No período da noite, a partir das 19 horas também no Ginásio Poliesportivo, o público contará com uma sessão de cinema aberta a toda a população (crianças e adultos). Será exibido o filme Os jovens Titãs em Ação! Nos cinemas, com distribuição de pipoca.

A ação é realizada pelo Sesc Mato Grosso, com o apoio da Prefeitura Municipal de Tesouro, e dará às crianças a oportunidade de uma experiência única.

A programação inclui ainda a apresentação da peça teatral O grande circo do palhaço zabilim plim plim, com o ator Ilson de Oliveira, atividades recreativas, e orientações em saúde bucal com o dentista e prefeito de Tesouro, Isaack Castelo Branco. Quem participar, receberá um kits de higiene bucal doado pelo Sesc.

SESC

O Serviço Social do Comércio (SESC) é uma instituição brasileira privada, mantida pelos empresários do comércio de bens, serviços e turismo, com atuação em todo âmbito nacional, voltada prioritariamente para o bem-estar social dos seus empregados e familiares, porém aberto à comunidade em geral. Atua nas áreas da Educação, Saúde, Lazer, Cultura e Assistência.