Torcida do São Paulo faz campanha pela renovação de Arboleda

A torcida do São Paulo iniciou, nesta quinta-feira (18), uma campanha para pedir a renovação do contrato do zagueiro Arboleda. O pedido não é de hoje, mas o clamor da torcida subiu após a boa atuação do equatoriano no clássico contra o Palmeiras na última quarta-feira (17), vencido pelo Tricolor por 2 a 0.

O contrato de Arboleda vai até o dia 25 de junho de 2022. Com isso, o zagueiro pode, a partir do começo do próximo ano, assinar um pré-contrato com outra equipe. Essa situação justifica a pressa da torcida para que o zagueiro renove seu contrato, a fim de mantê-lo por mais tempo no clube.

Desde que chegou ao Tricolor, Arboleda ganhou muita importância e, nesta temporada, se tornou peça crucial da defesa são-paulina. Ao lado de Miranda e Léo, o defensor é, possivelmente, um dos atletas mais importantes do elenco.

Nas redes sociais, a hashtag #RenovaArboleda tomou grande proporção, com torcedores pedindo a permanência do jogador por mais tempo no clube. Um deles foi ainda mais criativo e pediu ao presidente Julio Casares que passasse uma chave do Pix, propondo-se a ajudar no pagamento.

Caso não renove com o São Paulo, Arboleda fica disponível para assinar com outro clube a partir de janeiro de 2022, mas nomes como Rojas, Rodrigo Freitas, William e Shaylon já podem fechar com outras equipes, enquanto Benítez e Galeano estão em final de empréstimo ao clube paulista.