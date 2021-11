Traficante é preso e cestas básicas que seriam distribuídas entre membros da facção são apreendidas

Durante o cumprimento de um mandado de prisão nesta sexta-feira (12) no bairro Serra Dourada policiais civis da Delegacia Especializada de Roubos de Furtos (Derf) de Rondonópolis apreenderam 229 cestas básicas. De acordo com o delegado, as cestas seriam distribuídas entre membros de uma facção criminosa que o suspeito faz parte.

De acordo com o delegado Santiago Sanches, o suspeito vinha sendo monitorado há algum tempo e era apontado como um dos responsáveis por controlar o tráfico na região. Há cerca de um mês, foi apreendida na região uma grande quantidade de droga em posse de um adolescente e após um trabalho investigativo foi constatado que a droga havia sido repassada pelo suspeito.

Foi expedido um mandado de busca e apreensão e o suspeito foi preso. Ele confessou que as cestas foram compradas com dinheiro do tráfico e seriam distribuídas entre membros da facção.

O delegado irá representar ao Judiciário para que as cestas sejam doadas a instituições filantrópicas.