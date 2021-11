Três pessoas ficam feridas após motorista invadir preferencial e provocar acidente

Três pessoas ficaram feridas após uma colisão envolvendo três veículos na manhã desta segunda-feira (1), no cruzamento da rua Poxoréu com a avenida Tiradentes, em Rondonópolis (MT).

Imagens da câmara de segurança de um comércio mostram o momento exato da batida.

A motorista do carro seguia pela rua Poxoréu, invadiu a avenida Tiradentes e bateu em duas motos.

Os dois condutores das motos e uma pessoa que estava na garupa ficaram feridas.

A equipe do SAMU esteve no local e encaminhou as vítimas para o Hospital.