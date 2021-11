Unemat abre hoje ciclo de debates e jornadas sobre direitos fundamentais

Começa hoje (22) a II Jornada Internacional de Direitos Fundamentais e Interdisciplinaridade, promovida pela Unemat-campus Diamantino, Alto Araguaia, núcleo pedagógico de Rondonópolis, por meio de seus Nupedif/Diamantino e Nuepe/Alto Araguaia-Rondonópolis, Clínicas e Grupo de Pesquisa em Direitos Fundamentais e Interdisciplinaridade (Gedif) em parceria com os cursos de Direito.

O evento online acontece simultaneamente com a V Jornada de Estudos de Direito (JEDUD/UNEMAT-Diamantino) e V Ciclo de Debates – GMF e UNEMAT, com nomes nacionais e internacionais da área jurídica. A programação será transmitida pelas redes sociais e também no canal do Gedifi no Youtube.

O coordenador do curso de direito da Unemat/Rondonópolis e um dos organizadores do evento, professor Everton Neves explica que o objetivo do encontro é promover troca de experiência entre acadêmicos, convidados e docentes da Unemat.

“A ideia promover a democratização da Educação Jurídica, por meio virtual e gratuitamente. É uma vivência, uma troca de experiências que tem relevância tanto para os mais experientes, como aqueles que estão iniciando os primeiros passos nesse universo jurídico e para toda a sociedade”.

O evento é aberto para profissionais ou acadêmicos de instituições públicas e privadas e o prazo para inscrições termina hoje.

A inscrição é gratuita, mas pede apoio para doação de alimentos, ou valores que serão repassados para o Instituto Coletivo Professora Coraci (@coletivocoraci). A entidade sem finalidade lucrativa existe desde 2012 e trabalha com grupos de voluntários dispostos a amenizar a desigualdade social no estado de Mato Grosso.

Só em 2020, o Coletivo realizou a doação de mais de 1 tonelada de alimentos, que beneficiou mais de 100 famílias.