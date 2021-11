Veja em quais celulares o WhatsApp para de funcionar a partir de hoje

O WhatsApp, o aplicativo de troca de mensagens mais popular entre os brasileiros, vai deixar de funcionar em alguns modelos de celular a partir desta segunda-feira (1º).

Os aparelhos com sistema operacional Android 4.0.4 ou anteriores se tornarão incompatíveis com o WhatsApp, assim como os iPhones com sistema iOS 9 ou inferior.

Em alguns casos o usuário pode estar utilizando uma versão antiga do sistema operacional e será necessário fazer a atualização para continuar enviando e recebendo mensagens.

Samsung: Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy SII, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core e Galaxy Ace 2

LG: LG Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact , Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD e 4X HD, e Optimus F3Q.

Sony: Xperia Miro, Sony Xperia Neo L, Xperia Arc S

Huawei: Ascend Mate and Ascend D2

Apple: iPhone SE (1ªgeração), 6S, e 6S Plus