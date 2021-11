“A população não pode esperar”, diz vereadora sobre leitos de UTI fechados no HR

A vereadora Marildes Ferreira (PSB) cobrou na sessão da Câmara de Vereadores desta quarta-feira (3), a utilização dos 30 leitos de UTI do Hospital Regional, que foram desativados, sob alegação da diminuição de casos de Covid-19 na região.

Marildes explicou que desde quando foram desativados no mês de setembro, os leitos até o momento estão desocupados e sem uso. Ela destacou que os 30 leitos deveriam estar sendo utilizados principalmente para o setor de ortopedia. “São 30 leitos desabilitados, 20 eram para ser enfermarias e estão vazios e outros 10 eram para UTIs geral e estão vazios também, enquanto isso a demanda vai toda para UPA, que está lotada”, reclamou a vereadora.

O hospital alega que estão readequando o espaço para a utilização dos leitos de UTI. “A população não pode esperar”, resumiu Marildes.

A vereadora ainda lembrou que há uma discussão muito grande sobre a central de regulação do estado. “O acesso à saúde é uma democracia, e não estamos vendo isso lá”, completou.

Marildes ainda denunciou que uma pessoa teve que pagar um exame de Raio-X do próprio bolso para comprovar uma fratura de uma paciente, que no primeiro momento foi recusada pelo Hospital.

A parlamentar disse que na quinta-feira (28) esteve no Hospital Regional e que conversou com a diretora da unidade. “O que me deixa indignada é que segundo a diretora tudo está às mil maravilhas, para ela tudo está funcionando, disse que foi uma inverdade a questão de uma paciente de Campo Verde que morreu no corredor”, disse.

Ela destacou que, na verdade, a situação do Regional é preocupante e há sim muitos problemas na unidade de saúde.