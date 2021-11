Vereadora registra BO e mulheres reagem contra machismo em Cuiabá

A vereadora cuiabana Michelly Alencar (DEM), decidiu registrar uma notícia crime contra o presidente da Câmara de Vereadores da capital, Juca do Guaraná Filho (MDB). Ele é acusado de violência política contra a mulher por uma declaração machista feita ontem (04), durante a sessão ordinária. O caso ganhou repercussão na mídia e muitas mulheres tem usado as redes sociais para cobrar a punição do vereador.

A agressão ocorreu quando Michelly tentava esclarecer críticas por uma postagem feita em suas redes sociais. Ela foi bruscamente interrompida pelo presidente. “Vereadora não adianta a senhora ficar histérica como uma menina que perdeu um doce”, disse ele ao microfone.

A vereadora reagiu e a sessão, que deveria analisar um pedido de afastamento do prefeito Emanuel Pinheiro, acabou sendo suspensa por causa do tumulto.

Conforme a assessoria da vereadora, o pedido de investigação policial registrado hoje está baseado na Lei Federal 14.192/21, que fixou normas para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher. A pena prevista para esse crime é de reclusão de até quatro anos de prisão.

O boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia da Mulher, em Cuiabá, que deverá adotar as medidas para a investigação do caso.

REPERCUSSÃO

A agressão à vereadora foi repudiada por vários colegas da Câmara. Após a sessão Juca do Guaraná afirmou que a frase foi dita ‘no calor do debate’ e que pediria desculpas à vereadora. Mas esse comportamento gerou ainda mais indignação, inclusive fora do parlamento municipal.

A deputada Janaína Riva (MDB), que está no exterior, fez questão de manifestar seu apoio à vereadora e afirmou que esse tipo de agressão não se resolve com um mero pedido de desculpas.

“Violência política de gênero é crime neste país, em um parlamento então, é quebra de decoro. Não aceitamos um simples pedido de desculpas vereador Juca do Guaraná!”, disse ela numa postagem feita nas redes sociais.

A deputada defendeu que na próxima sessão da Câmara Municipal de Cuiabá seja feita a leitura completa da lei nº14.192 de 04 de agosto de 2021, com ampla divulgação na imprensa e por parte das mídias digitais. “Mexeu com uma, mexeu com todas!”, alertou Janaína. “Não somos meninas histéricas, não queremos doce, não aceitamos desculpinhas. Queremos respeito! Basta!”.

Teca Palhano, pioneira na ampliação do espaço das mulheres no meio esportivo em Rondonópolis, também usou as redes sociais para protestar. “Mais uma vez quando uma mulher tenta se posicionar é colocada como histérica”, lamentou