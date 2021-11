Vereadores veem racismo em projeto de Cattani, deputado nega

Vários vereadores usaram a tribuna da Câmara Municipal de Rondonópolis ontem (10) para criticar um projeto de lei do deputado estadual Gilberto Cattani (PSL) mudando a lei que criou o feriado de 20 de novembro, em homenagem a Zumbi dos Palmares e à Consciência Negra. O deputado nega que a medida tenha conotação racial e minimizou as críticas.

O assunto foi levantado na sessão da Câmara pelo vereador Adonias Fernandes (MDB). “Com tantos feriados porque a preocupação com este, dedicado aos negros? Fico triste por ter de fazer essa fala, mas como vereador e negro não poderia me calar neste momento”.

Adonias disse que se o deputado estivesse mesmo preocupado com a questão social e a recuperação econômica deveria dedicar seu tempo a propor projetos para incluir os mais pobres e resolver problemas que afetam o desenvolvimento do Estado.

“Como deputado o senhor tem é que rever a concessão da Energisa e garantir que tenhamos energia para atrair novas empresas. Venha nos visitar para ver o sofrimento dos moradores e empresários com a queima de equipamentos causada pelos problemas na transmissão de energia. Crie projetos para atender a população, para melhorar a educação e as rodovias do estado. É isso que pode ajudar a economia”, sugeriu.

Em outro momento, Adonias reclamou das polêmicas frequentes levantadas pelo deputado. “Pare de procurar confusão e vai caçar o que fazer. Você ganha quase 100 mil reais para trabalhar e só quer tumultuar, dividir o Estado. Aqui o senhor não vai conseguir dividir. Aqui tem um vereador negro, que saiu da favela e se orgulha de ser o porta voz da população pobre – negros e brancos-, de toda a sociedade”, afirmou o vereador.

Roni Cardoso (PSD ) também lamentou a atuação de Cattani. Segundo ele, o projeto do deputado é uma afronta a todos os negros. “Tenho orgulho de ter nascido do ventre de uma negra, a dona Ana Rita clara Cardoso. Gostaria é que esse deputado viesse aqui no Hospital Regional. Nos visite e venha ajudar a resolver problemas, ao invés de ficar fazendo esse tipo de coisa”, reclamou.

O presidente da Câmara, Roni Magnani (SD), também se pronunciou. Para ele, o feriado de 20 novembro é muito pouco em relação ao sofrimento e à exclusão enfrentados pelos negros ao longo da história do Brasil. “Precisamos também de políticas públicas para incluir e tentar reparar os danos causados pela escravidão e pelo racismo”.

Magnani, que está no quinto mandato de vereador, sugeriu que o deputado se informe melhor e repense sua atuação política.

“Já que eles diz estar preocupado com o crescimento, deveria apresentar projetos de lei para que o estado avance mais. Infelizmente só atua para chamar a atenção, para roubar a cena na mídia. É uma pena, pois o mandato só faz sentido quando usamos para melhorar a vida das pessoas”, afirmou.

OUTRO LADO

Procurado pela reportagem do AGORA MT, o deputado Gilberto Cattani disse que seu projeto mantém o feriado de 20 de novembro tornando sua celebração facultativa (opcional). A medida, conforme ele, visa minimizar prejuízos para a economia do Estado.

O parlamentar também reagiu com ironia às críticas feitas pelos vereadores rondonopolitanos.

“Fala pra eles primeiro se informarem pra não passar vergonha e também diz pra me mandar os cem mil que tô precisando”, disse em mensagem encaminhada à redação.