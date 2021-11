Vinte pessoas morrem e fim de semana é marcado por tragédias nas estradas de MT

O fim de semana foi marcado por tragédias nas estradas do Estado de Mato Grosso (MT). Pelo menos 20 pessoas morreram em dois acidentes registrados entre sábado (30) e domingo (31).

O primeiro acidente com muitas vítimas fatais aconteceu no sábado (30), onde 13 pessoas morreram, na BR-174, em Comodoro (MT). O acidente envolveu uma van e uma caminhonete SW4. Os dois veículos bateram de frente.

A van fazia o transporte de pacientes da região para tratamento de hemodiálise, em Vilhena (RO). Das 12 pessoas que estavam na van, apenas uma sobreviveu, que é uma técnica de enfermagem.

Na caminhonete havia três passageiros que vinham de Ariquemes (RO) com destino a Curitiba (PR) e dois deles morreram.

Já neste domingo (31), outro acidente foi registrado onde sete pessoas morreram. A tragédia envolveu três carros de passeio na MT-326, na região de Canarana (MT).

As vítimas fatais foram identificadas como Jeneci Neves Lima, 33 anos, Jocimar Almeida, 46 anos, José Alherto Sanches Gonzales, 21 anos, Josimar Vieira da Silva, 47 anos, Mário Dias dos Santos, 53 anos, Maxsuel Crisostomo Taveira, 35 anos e Mônica Nascimento de Lima de 34 anos.

Apenas um homem sobreviveu a tragédia. Ele foi preso pela Polícia por embriaguez ao volante. Cinco vítimas morreram ainda no local do acidente e as outras duas a caminho do Hospital.

Os veículos envolvidos foram um fiat Uno, que seguia sentido BR-158, um Onix e um Crossfox, seguindo sentido zona urbana de Canarana.