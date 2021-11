Virginia Fonseca surpreende ao mostrar saldo da conta bancária

Virginia Fonseca usou as redes sociais para responder a curiosidades de seus seguidores.

A influenciadora e empresária abriu uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram e deixou que os fãs falassem o que gostariam de ver em seu celular.

Um seguidor quis ver um print de quanto dinheiro Virginia tinha naquele momento em sua conta bancária.

A mulher do cantor Zé Felipe não teve problemas em atender ao pedido do fã, mas surpreendeu ao revelar seu saldo no banco: R$ 0,09.

“Amiga, quer um dinheiro emprestado? Te dou R$ 2”, brincou uma fã nos comentários da última foto de Virginia. “Se a coisa está feia para a Virginia, imagine para o resto de nós, meros mortais”, se divertiu outro internauta.

Os fãs entenderam que tudo não passou de uma brincadeira, afinal Virginia é uma das influenciadoras mais requisitadas por diversas marcas, faturando alto com publicidade nas redes sociais, além de outros trabalhos.