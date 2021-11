Virou passeio !

No momento em que escrevo esse artigo o país acaba de assistir o desenrolar de mais um daqueles episódios que só a política brasileira pode nos proporcionar. O plenário do STF bem que tentou jogar água no chope do presidente da câmara, Arthur Lira, travando as emendas do “orçamento secreto” – um daqueles nomes bonitos que a imprensa utiliza quando não quer melindrar um governo – que seriam utilizadas como moeda de troca para garantir votos para a chamada PEC dos precatórios. Dessa forma o “pix” para os parlamentares foi cancelado até o término do julgamento no STF, porém, isso não foi suficiente para impedir a aprovação da PEC, por 323 votos a 172, no segundo turno da votação no congresso. Diferente da semana passada, quando foi aprovada em primeiro turno por diferença de apenas quatro votos.

A conta vai recair sobre os já fragmentados setores de esquerda. Com as exceções de PCdoB, PSOL e PT, que votaram integralmente contra o projeto, o PDT e o PSB deram 25 votos a favor, garantindo a sobrevida que levou a PEC ao segundo turno. O pré-candidato à presidência pelo PDT, Ciro Gomes, chegou a colocar sua candidatura em suspensão caso os deputados do partido não mudassem a sua posição no segundo turno, no entanto, como pôde ser notado, Arthur Lira já passou a retroescavadeira.

Para tentar jogar luz sobre o assunto, vou tentar resumir o que são os precatórios. Precatórios são ações com causas ganhas, que foram movidas por pessoas físicas ou jurídicas contra o Estado e que já transitaram em julgado, isto é, os ganhadores dessas causas estão apenas esperando pelo seu pagamento. Porém, o governo com apoio do congresso, acabou de colocar a mão na grana, alegando que ela é necessária para colocar em prática o Auxílio Brasil, programa social que substituirá o Bolsa Família. Em tese a mão ainda está na carteira, porque o senado ainda pode impedir que ela seja “batida”.

Com todas as verbas devidamente empenhadas no congresso, quase 1 bilhão, nossos representantes tentam nos convencer da necessidade desse calote. Não me parece ser algo difícil de explicar para a população, afinal, faz todo sentido o governo despejar verbas para comprar votos de deputados, que tem por objetivo aprovar um projeto que vai tirar dinheiro da população. Esse dinheiro retirado da população, vai para o governo pagar a campanha à reeleição, com o argumento de que vai criar um programa social em substituição ao anterior, que ele destruiu. Esse projeto parece algo muito bom se você pensar que coisas boas custam caro. É um escárnio!

E como desgraça pouca é bobagem e a vida do brasileiro já se encontra no piloto automático, um furo de reportagem da revista Piauí, informou que o governo empenhou mais de 5 milhões de reais, mesmo após a liminar do STF proibindo às emendas. Uma observação sobre a interferência do STF nesse caso, é que a tentativa de contenção só ocorreu porque à farra no congresso já saiu muito do controle. O governo e os deputados já não se importam nem em manter uma aparência de funcionamento das instituições, virou passeio.

Há menos de um ano para as eleições presidenciais, a única certeza que temos, é de que muita grana vai rolar para financiar campanhas políticas. E como o governo se deixou sequestrar pelo centrão, o “pix” é a única coisa que pode garantir a sua sobrevivência nesse cativeiro, além de ser a única linguagem que esse grupo político entende. E se tem uma coisa que aprendi com esse governo, é que a humilhação só acaba quando eles conseguirem tirar a nossa dignidade. Fica aqui a minha torcida para que a paciência do nosso povo acabe antes.

Em tempo: quero deixar registrado dois trechos do voto da ministra do STF, Carmen Lúcia, contra o orçamento secreto.

“A utilização de emendas orçamentárias como forma de cooptação de apoio político pelo Poder Executivo, além de afrontar o princípio da igualdade, na medida em que privilegia certos congressistas em detrimento de outros, põe em risco o sistema democrático”

E seguiu: “esse comportamento compromete a representação legítima, escorreita e digna, desvirtua os processos e os fins da escolha democrática dos eleitos, afasta do público o interesse buscado e cega ao olhar escrutinador do povo o gasto dos recursos que deveriam ser dirigidos ao atendimento das carências e aspirações legítimas da nação”

Que Deus tenha misericórdia dessa nação.