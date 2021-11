Vítima tem pulmão exposto após ser atingida com golpes de faca e foice

Um homem ficou gravemente ferido após ser atingindo com golpes de faca e foice na região das costas e cabeça. A tentativa de homicídio aconteceu na noite desta quinta-feira (18), no assentamento Maria Amélia, imediações da Rodovia do Peixe, em Rondonópolis-MT.

De acordo com as primeiras informações, a vítima de 50 anos teve um desentendimento com outro senhor e no momento da discussão o suspeito pegou uma faca e uma foice.

A vítima foi atingida na cabeça e costas. Um dos golpes foi mais profundo, chegando a deixar o pulmão exposto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, socorreu a vítima e a encaminhou para o Hospital Regional.

O suspeito, após a tentativa de homicídio, fugiu do local pela mata e ainda não foi encontrado.