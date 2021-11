Wellington prevê reforço da base de apoio com filiação de Bolsonaro

“Provavelmente, mais de 20 deputados federais, 4 ou 5 senadores a mais, candidatos, deputados estaduais no Brasil inteiro, governadores… Todas essas importantes personalidades agora comporão um quadro político onde conseguiremos fortalecer, ainda mais, o Governo Bolsonaro”, afirmou o senador.



Além do presidente e do senador Flávio Bolsonaro, também se filiaram, na sede do PL em Brasília, os ministros Onyx Lorenzoni (Trabalho), Tarcísio de Freitas (Infraestrutura) – que deve disputar um cargo de senador por São Paulo ou Goiás -, e Rogério Marinho (Desenv. Regional). O deputado federal Eduardo Bolsonaro, deve se filiar em breve à sigla.



De Mato Grosso, filiaram-se coronel Fernanda e o deputado estadual Elizeu Nascimento. O deputado federal Nelson Barbudo garantiu a filiação assim que pegar a liberação da União Brasil.



O deputado Eduardo Bolsonaro agradeceu o Estado de Mato Grosso pela popularidade da família, comprovada em pesquisas de opinião.



“A gente agradece o apoio de todo o povo do Centro-Oeste, em especial Mato Grosso. Onde o povo trabalha, onde o agro é pujante, o presidente circula bem. Então agradecemos o apoio de vocês”, finalizou o deputado.