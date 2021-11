Whindersson sobre hit de Luísa: ‘Não joguei ninguém do penhasco’

Whindersson Nunes marcou presença nesta quarta-feira (3) no PodCats, apresentado por Virginia Fonseca e Camila Loures, e falou sobre sua relação com Luísa Sonza. Durante o papo, o youtuber comentou a letra da música Penhasco, que a artista fez sobre o término dos dois.

“Eu acho que não joguei ninguém do penhasco, não. Cada um acha para si. Eu sou uma pessoa, mas entendo o que ela quis dizer. Entendo o que a galera fala de eu não ter falado, a parada de você olhar e entender. Não é que eu tinha culpa de nada, mas se eu tivesse feito alguma coisa… Mas o meu modo era não ficar falando”, disse.

Na época, o humorista chegou a ser criticado por ter demorado a negar que não foi traído por Luísa e que isso teria motivado o fim do relacionamento. “Eu lembro que eu fiz umas quatro piadas e depois disso nunca mais falei nada. Assim como ela fez uma música, eu fiz essas quatro brincadeirinhas. Também teve uma época no início do meu show que eu perguntava ‘E o Vitão, hein?’, mas nunca foi nada nesse sentido, era para falar pra galera que era só isso que interessava a eles, o assunto do momento”, explicou.

Em seguida, Whindersson negou que tenha ouvido a música de Luísa em uma plataforma de streaming, como chegou a ser divulgado. “Isso aí não é verdade [de ter sido flagrado ouvindo a música]. Eu ouvi, mas não foi dessa forma. No Instagram aparecem a letra e a parte que falam que foi para mim. A Luísa é muito famosa e aparece em todo lugar”, disse.