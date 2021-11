Zona de Processamento de Exportação deve ser instalada em Primavera do Leste

A criação de uma Zona de Processamento de Exportação (ZPE) poderá ser instalada em Primavera do Leste. Uma comitiva do legislativo e do executivo municipal estão em Brasília no Ministério da Economia, apresentando a proposta para implantação do projeto.

Recebidos pelo Secretário-Adjunto de Advocacia da Concorrência e Competitividade (SEAE), do Ministério da Economia, Alexandre Messa, o grupo mostrou os pontos mercadológicos positivos que faz a cidade ser forte candidata a sediar uma ZPE.

Quando instalada, o espaço representará um avanço para o desenvolvimento sustentável e que dará condições para a movimentação logística. “Hoje a cidade conta com indústrias de diferentes segmentos e com a chegada da ferrovia estadual, a implantação da ZPE será essencial para maximizar a produção e competividade, além claro de gerar mais desenvolvimento econômico” destaca o vice-prefeito Ademir Goes, que lidera a visita na capital federal.

O Secretário-Adjunto do Ministério da Economia, recebeu com entusiasmo a proposta, pontuou que pela legislação vigente é possível sim a instalação e que não medirá esforços para que o projeto se concretize. “O processo agora é definir o regulamento, a área e encaminhar para análise da Receita Federal e outros setores envolvidos” diz Messa.

ZPE é uma área de livre comércio, um distrito industrial onde empresas operam com suspensão de impostos, liberdade cambial (não são obrigadas a converter em reais as divisas obtidas nas exportações) e procedimentos administrativos simplificados, o que garante mais competitividade. O objetivo é gerar renda, emprego e movimentar a economia da região.

O projeto também foi apresentando ao deputado federal Juarez Costa (MDB), que considerou pertinente a ideia. “É uma bandeira forte e que deve ter o apoio da bancada. Não vejo dificuldade na execução. O importante é unir todos pra que de fato seja concretizado”, destaca Costa.

Participaram também os vereadores Elton Baraldi (MDB), Karla da Saúde (PV), Renato do Sindicato (DEM) e a coordenadora Cátia Simone Paim, Coordenadora de Indústria e Comércio.