4° Comando Regional de Rondonópolis recebe medalha Mérito da Segurança Pública

Nesta segunda-feira (06/12) em Cuiabá -MT, no auditório do Tribunal de Contas de estado, Policiais Militares do 4° Comando Regional de Rondonópolis receberam a medalha Mérito da Segurança Pública.

A honraria, outorgada pelo Secretário de Segurança Pública, é em reconhecimento ao trabalho de excelência que vem sendo desenvolvido no 4° CR, levando em conta a redução de roubos, furtos e homicídios.

Dentre os 15 Comandos Regionais da Polícia Militar, o de Rondonópolis foi o segundo colocado no estado de Mato Grosso na redução destes índices criminais no ano de 2020.

Dentre os agraciados com a medalha, estão Oficiais e Praças que se destacam na missão de policiamento ostensivo que resulta no aumento da segurança da sociedade, possibilitando maior qualidade de vida para a população.