Confira quais foram as séries e filmes mais assistidos de 2021

Final do ano é época de retrospectiva e a HBO Max decidiu entrar na onda. O serviço de streaming divulgou na última semana uma lista com os títulos mais assistidos na plataforma durante os seis primeiros meses no Brasil. Séries clássicas da HBO e da Warner se destacaram, incluindo Game of Thrones e Friends.

Confira:

Top 5 séries mais assistidas

Game of Thrones

Rick and Morty

Friends

The Big Bang Theory

Gossip Girl

Filmes mais assistidos (em ordem alfabética)

Godzilla VS Kong

Harry Potter e a Pedra Filosofal

Mortal Kombat

Mulher Maravilha 1984

Space Jam: Um Novo Legado

Séries novas mais assistidas (em ordem alfabética)

Chernobyl

Euphoria

Gossip Girl

Mare of Easttown

Raised by Wolves

The Flight Attendant

Outros destaques

O serviço ressalta a audiência do especial Friends: A Reunião, que foi uma das produções mais assistidas do ano. Já as transmissões da UEFA Champions League também foram destaque, sendo que os quatro jogos mais vistos foram com Paris Saint-Germain: dois contra o Manchester City, um enfrentando o RB Leipzig e o último enfrentando os belgas do Club Brugge.