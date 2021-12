A volta da ‘Casa dos Horrores’ na Câmara de Cuiabá

A Câmara Municipal de Cuiabá fechou o ano da pior forma possível e entrará 2022 fazendo jus ao deprimente título de “Casa dos Horrores”, como era conhecida até os cuiabanos renovarem 60% de seus quadros na última eleição municipal.

Nos últimos dias do ano os atuais vereadores viraram manchete nacional pela aprovação de um polêmico ‘Dia do Orgulho Hetero’. E, enquanto chamavam a atenção do público com o falso moralismo construído para enganar incautos, aproveitaram para passar adiante o que poderíamos chamar de ‘trem da imoralidade’.

Numa só tacada eles autorizaram o gasto de mais de R$ 100 milhões com verbas indenizatórias que podem aumentar em até 75% a remuneração de ocupantes de cargos comissionados e ainda ‘legalizaram’ o Prêmio Saúde – que é investigado pela Justiça e recentemente levou ao afastamento do prefeito Emanuel Pinheiro.

A maior parte desses recursos é destinada aos servidores comissionados, aqueles nomeados sem concurso público e que, não raramente, costumam dividir (‘rachar’) os vencimentos com seus empregadores.

Não bastasse o absurdo dos gastos em si, é bom lembrar que tudo isso ocorre na mesma cidade em que famílias se acotovelam para receber sacos de ossos e a população sofre com a precariedade de serviços públicos de primeira necessidade como a saúde, o abastecimento de água, a coleta de lixo e outros que, até aqui, parecem não incomodar a maioria dos nobres vereadores.