Ação da Prefeitura de Tesouro atende mais de mil crianças

Esta semana foi uma as mais aguardadas do ano pela garotada que vive na zona urbana de Tesouro e também no Distrito Batovi. É que estava marcada a tão esperada chegada do Papai Noel no município para a realização do Natal das Crianças, evento realizado pela Prefeitura de Tesouro por meio da Secretaria Municipal de Promoção Social.

A expectativa começou a virar realidade na quarta-feira (22), quando o bom velhinho chegou ao distrito de Batovi e começou a distribuir 300 brinquedos. As crianças e adolescentes se reuniram na Praça Hildebrando Daltro da Silva e foram presenteadas com carrinhos, bonecas e bolas. A comemoração teve ainda distribuição de algodão doce, pipoca, refrigerantes e bolo de pote, reunindo também muitos adultos e idosos que deixaram a festa ainda mais animada.

“O Natal é uma data mágica e precisamos envolver a todos para que as festas fiquem ainda melhores e completas. A nossa gente aqui do Batovi merece toda essa comemoração numa data tão especial. A nossa equipe preparou tudo isso com muito amor e estamos satisfeitos com o resultado” disse a Secretária de Promoção Social, Ana Rita Moreira Barbosa.

Ontem a tarde foi a vez da magia natalina contagiar os moradores da zona urbana da cidade de TesouroCerca de 800 pessoas, entre crianças, adolescentes e adultos participaram da festa que foi realizada no Ginásio Poliesportivo Padre Sebastião Arantes.

A criançada aproveitou a tarde com apresentações culturais, brincadeiras, e saboreando um delicioso cachorro quente e refrigerante.

Mas, a garotada estava ansiosa mesmo era para a chegada do Papai Noel, que entrou no evento distribuindo balas e recebendo carinho de toda a criançada. Foram distribuídos em Tesouro 700 brinquedos, que plantaram sorrisos iluminados nos rostinhos de quem foi presenteado.

O Prefeito Isaack Castelo Branco disse ter ficado emocionado com a reação das crianças. Segundo ele, é gratificante realizar eventos que proporcionam tanta alegria da população.

“O Natal das Crianças é uma festa feita especialmente para elas, para que se divirtam com a família e recebam os presentes do Papai Noel. E agradeço a toda a equipe que fez parte da realização deste evento, e desejo que Deus abençoe e proteja a cada um, cada criança da nossa cidade, e que a cada Natal a festa possa ser melhor”, disse o Prefeito Isaack Castelo Branco.

(com informações da Assessoria)