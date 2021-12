Acidente com castelo inflável mata 5 crianças em festa de encerramento escolar

Uma festa de celebração do final do ano letivo de uma escola terminou em tragédia na Austrália, nesta quinta-feira (16). Segundo informações da imprensa local, a suspeita é que uma rajada de vento tenha levantado a estrutura e arremessado as crianças contra o chão.

A cena chocou os policiais e a equipe de resgate, alguns foram flagrados chorando diante dos corpos.

O acidente aconteceu na Escola Hillcrest em Devonport, na Ilha das Tasmânia.

Tragédia com castelo inflável em escola

Devido a pandemia da Covid-19, pelo segundo ano consecutivo, o colégio organizou uma celebração com alunos na própria estrutura da escola para comemorar o final do ano. Poucos pais puderam acompanhar o evento por causa das medidas restritivas.

No local os organizadores disponibilizaram brinquedos infláveis, bolas que os estudantes poderiam entrar dentro, brincadeiras com água e diversos escorregadores. Entretanto, logo pela manhã, uma tragédia interrompeu a festa chamada “Big Day”.

Uma rajada de vento fez um castelo inflável sair do chão e atingir aproximadamente 10 metros de altura. No brinquedo estavam crianças do ensino fundamental, que foram violentamente arremessadas ao chão.

Os socorristas foram acionados e constataram quatro óbitos no local. Uma criança foi socorrida em estado grave, mas também morreu. Outros quatro estudantes foram encaminhados para atendimento médico.

Na cena do acidente muitos pais ficaram em estado de choque e emocionados. A identidade das vítimas não foi revelada.