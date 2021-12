Alerta | Gambiarras com pisca-pisca podem causar incêndios e choques

Uma pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá (CDL Cuiabá) mostra que 64% dos consumidores economicamente ativos do Estado afirmaram que irão às compras por conta do Natal. Entre os itens procurados pelos clientes estão as decorações de Natal: enfeites criativos, árvore colorida e pisca-pisca.

Mas esse tipo de instalação requer cuidados. O coordenador de Saúde e Segurança da Energisa Mato Grosso, Victor Hugo Amorim, alerta que um dos pontos de risco é o uso de “Ts” para ligar vários equipamentos em uma mesma tomada. Segundo especialistas em segurança, essa prática pode resultar em uma sobrecarga de energia ou aquecimento da fiação, tomadas, pinos e conexões.

“Tais condições podem ocasionar problemas sérios como perda de energia, queima de equipamentos, choques elétricos e até incêndios. Então, antes de improvisar, o cliente deve lembrar que a segurança deve estar em primeiro lugar em qualquer período do ano, inclusive nas decorações de Natal”, ressalta o coordenador.

Outra dica é que esses equipamentos elétricos não devem ficar próximos a materiais inflamáveis como papel, papelão, tecido, isopor, madeira ou plástico. “O alerta vale ainda para os enfeites em áreas externas. Isso porque, estando sob os efeitos da chuva, do sol e do vento, pode haver um desgaste dos fios aumentando os riscos de acidentes”, reforça Victor. Além disso, o serviço deve ser sempre executado por profissionais capacitados e que nenhuma instalação deve ser feita próxima da rede de energia.

Antes de instalar, também é importante observar as condições dos fios, principalmente se for reutilizar os enfeites de anos anteriores. Por isso, se eles estiverem desencapados, com a parte metálica aparente, já que a capa de proteção evita choques e fuga da corrente de energia, ressecados ou rompidos, a orientação é descartar. “Assim como qualquer instalação elétrica, os tradicionais luminosos de Natal precisam ser instalados com segurança. O primeiro passo é escolher produtos de qualidade e com certificação do Inmetro. Basta observar nas embalagens todas as informações de segurança, indicações de potência, referência de tensão e instruções de uso”, orienta Victor. Confira as dicas que vão garantir uma decoração linda e sem riscos em qualquer ambiente:

Buscar a orientação de um eletricista, que vai calcular o que pode ou não ser ligado, para não acontecer sobrecarga de energia;

Não passar fios por baixo de tapetes ou por trás de cortinas, pois aumenta o risco de acidentes;

Não manusear luzes e enfeites com as mãos ou os pés molhados;

Não deixar crianças e pets brincarem ou ficar próximos dos enfeites com instalações elétricas;

Estabelecer um horário para ligar e desligar os enfeites luminosos;

Desligar tudo da tomada para contribuir para redução do valor da conta de energia e evitar acidentes sempre que sair de casa.

Redução de consumo

Em relação à redução de consumo, a sugestão é investir em pisca-pisca com lâmpadas de LED, mais econômicas, eficientes, duráveis e, por isso, ecologicamente corretas. A redução chega a 80% do consumo de energia em relação ao pisca-pisca tradicional. E não custa lembrar que deixar o pisca-pisca aceso por menos tempo vai gerar consumo menor de energia e não irá impactar tanto na conta de luz no final do mês.

Em caso de viagens

Com os recessos e comemorações de fim de ano, em muito momentos, as famílias se programam para poder visitar parentes ou conhecer novos lugares. Nessas situações, também é importante que alguns cuidados sejam tomados com os eletrodomésticos. Como retirar os aparelhos da tomada, pois em casos de quedas de energia ou curto-circuito, se os aparelhos estiverem em contato com a energia, há o risco de queimarem ou pegarem fogo. Se houver alguém de confiança, também é indicado que peça para que essa pessoa cuide da casa enquanto os moradores estiverem fora. Um outro cuidado que deve ser tomado é fechar o registro do gás.