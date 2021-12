Algodoeira pega fogo após queda de raio e empresa tem prejuízo de R$ 2 milhões

Uma empresa de algodoeira pegou fogo na noite desta quinta-feira (2) no Setor Industrial, em Lucas do Rio Verde (MT). Parte do material da empresa ficou destruído. O fogo começou após um raio cair no local. O prejuízo ao proprietário do estabelecimento foi de aproximadamente R$ 2 milhões.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros não houve pessoas feridas no local.

A descarga elétrica atingiu fardos de algodão que estavam no pátio, próximos a um para-raios. A equipe dos Bombeiros foi acionada e confirmou a origem do incêndio.

Rapidamente, o material foi consumido pelas chamas e ficou destruído. Os bombeiros relataram que usaram 25 mil litros de água para combater o incêndio.

Ainda segundo a corporação, a brigada de incêndio da própria empresa agiu rápido, o que facilitou o trabalho dos militares, evitando que as chamas atingissem proporções maiores.