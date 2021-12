Aluno é encontrado morto em cachoeira após desaparecer em excursão escolar

O adolescente de 14 anos identificado como Daniel Hiarle Arruda de Oliveira, que estava desaparecido, foi encontrado morto na Cachoeira da Prainha, que fica dentro do Parque Véu de Noiva, em Chapada dos Guimarães (MT). O aluno desapareceu durante um passeio escolar de uma Escola Estadual do bairro Pascoal Ramos, de Cuiabá (MT), nesta segunda-feira (6). O corpo foi localizado a três metros de profundidade, por uma equipe de mergulho.

Conforme informações, além de Daniel, outros dois alunos desapareceram no passeio. A diretora da escola disse que cerca de 60 alunos foram ao passeio. No final do dia, durante a contagem no ônibus, foi notada a falta dos três adolescentes.

Dois deles foram encontrados na trilha e os professores acionaram o Corpo de Bombeiros para achar o outro aluno.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as buscas começaram na Cachoeira da Prainha, que seria o último lugar que os professores viram o menino. Cinco bombeiros e um cão de busca participaram da operação, que durou aproximadamente 5 horas.

A equipe dos bombeiros mergulhou na cachoeira e localizou o corpo do adolescente, que estava a 3 metros de profundidade, no fundo da cachoeira.

O Corpo de Bombeiros acionou a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), a Polícia Civil e o Instituto Médico Legal (IML).