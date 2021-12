Alunos da rede estadual vão receber kits de material escolar para o ano letivo de 2022

Todos os estudantes da rede estadual de ensino receberão um kit de material escolar para utilizar durante o ano letivo de 2022. Para a aquisição dos kits são investidos pelo Governo do Estado mais de R$ 19,5 milhões, com recursos do Programa Mais MT.

Os materiais vão auxiliar mais de 380 mil alunos das 727 escolas estaduais em Mato Grosso. O kit é gratuito e inclui materiais como estojo, lápis, borracha, régua, canetas e cadernos, que vão auxiliar na realização diária das atividades pedagógicas. A entrega para as escolas será feita pela Secretaria Estadual de Educação (Seduc), a partir de fevereiro.

“Por meio da distribuição dos kits de material escolar vamos garantir de forma igualitária que todos os nossos estudantes tenham acesso aos materiais escolares, eles vão se sentir valorizados e estimulados com os estudos”, destacou o secretário de Estado de Educação, Alan Porto.

Os kits para as unidades escolares serão distribuídos conforme a quantidade de alunos da unidade e foram montados com materiais elaborados de acordo com a etapa de educação – anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação Especial.

Programa Mais MT

O programa Mais MT foi lançado pelo governador Mauro Mendes em 2020 e propõe investimento de R$ 9,5 bilhões em todas as áreas. Estão previstos R$ 936,4 milhões em investimentos para a Educação, contemplando a construção de novas escolas, de quadras poliesportivas, assim como reformas, manutenção e climatização, bem como investimentos para melhorias no sistema pedagógico.

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS

01 lápis de cor apagável; 02 lápis grafite jumbo; 01 apontador com depósito, 02 borracha; 01 cola branca líquida 90g; 01 tesoura com trava de segurança; 01 gizão de cera; 01 estojo; 01 pincel chato n°8; 01 tinta guache 12 cores; 01 caderno de desenho 96 folhas; 02 caderno brochurão 96 folhas.

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS

01 régua; 01 esquadro 45°; 01 esquadro 60°; 01 transferidor 360°; 01 lápis de cor; 03 lápis grafite; 01 apontador com depósito; 02 borrachas; 01 cola branca líquida 90g; 02 caneta azul; 01 caneta preta; 01 caneta vermelha; 01 estojo; 01 caderno de desenho 96 folhas; 02 caderno brochurão 96 folhas.

ENSINO MÉDIO

01 régua; 01 esquadro 45°; 01 esquadro 60°; 01 transferidor 360°; 03 lápis grafite; 01 apontador com depósito; 02 borracha; 01 cola branca líquida 90g; 02 caneta azul; 01 caneta preta; 01 caneta vermelha; 01 estojo; 02 caderno universitário 10×1; 01 caderno de desenho 96 folhas.

EDUCAÇÃO ESPECIAL

02 lápis grafite jumbo; 01 apontador com depósito; 02 borracha; 01 cola branca líquida 90g; 01 tesoura com trava de segurança; 01 gizão de cera 10,8 mm x 120 mm; 01 caderno de desenho de desenho 96 folhas; 02 caderno brochurão 96 folhas; 01 barbante; 01 pasta transparente com elástico.