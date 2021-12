Alunos participam de oficinas e experimentos de curso da UFMT

Cerca de 300 estudantes da Escola Estadual Gonçalo Botelho de Campos, no bairro Costa Verde, em Várzea Grande, participaram do Programa de Extensão da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), “Física na Nuvem: para chover conhecimento”, que que ocorreu na sexta-feira (03.12).

Conforme a diretora Shirley de Oliveira Cardoso, foram realizadas quatro oficinas com 315 alunos do ensino fundamental e médio. Eles fizeram experimentos com foguete utilizando garrafa PET (processo movido a reação química), nebulosa na garrafinha (mistura de cores envolvendo algodão imitando um pote de estrelas, telescópio caseiro (utilizando lentes em material reciclável e caleidoscópio (dispositivo com espelhos de forma triangular).

Os alunos ainda tiveram oportunidade de visitar salas com experimentos de física realizados por graduandos do curso de Física da UFMT. O projeto é coordenado pelo professor doutor Elvis Lira da Silva.

O aluno Luiz Gabriel participou da oficina da nebulosa.

Para os alunos, as experiências ajudaram a compreender melhor os conceitos trabalhados em sala de aula. Luiz Gabriel, do 1º ano do ensino médio, participou de duas – foguete e nebulosa. “Estou pensando inclusive em fazer faculdade de Física”.

Silas Fernando, também do ensino médio, achou os experimentos divertidos. “A aula fica mais dinâmica e interativa. Assim fica mais estudar”. As alunas Ana Eloisa, do 9º ano, e Danieli Oliveira, do ensino médio, ficaram encantadas. “O foguete é demais! É uma experiência única, para o resto da vida”, disse Ana Eloisa.

João Raimundo e Iholanda Beluch, ambos do ensino médio, também participaram das oficinas e experimentos. “Essa iniciativa da escola significou muito para nós, a equipe está de parabéns”, disse João Raimundo.

Soltar o foguete: momento especial para os alunos.

