Alunos recebem premiação do 1º Concurso de Redação de Defesa da Igualdade Racial da OAB

A Comissão de Defesa da Igualdade Racial da OAB de Rondonópolis realizou na noite desta terça-feira (08), a premiação dos primeiros colocados da primeira edição do Concurso de Redação de Defesa da Igualdade Racial, que contou com 64 redações avaliadas e é voltado para alunos das escolas públicas da cidade. A ação faz parte do projeto “Pró-igualdade: Direito, Justiça e Sociedade” da 1.ª Subseção de Rondonópolis– OAB/MT.

Segundo o presidente da Comissão de Defesa da Igualdade Racial da OAB de Rondonópolis, Éverton Neves dos Santos o objetivo do projeto é a promoção do diálogo da OAB em conjunto com os estudantes, os movimentos sociais e a toda comunidade em prol da pauta de Defesa da Igualdade Racial, criando um espaço de aprendizagens e socialização. “Esse projeto Pró-igualdade trabalha em dois eixos, o primeiro é “OAB e a igualdade racial na escola”, onde por meio de lives e uma formação de alunos e professores nos queremos tratar a igualdade racial como uma luta de todos e o direito a uma educação antirracista, e o segundo eixo é o concurso de redação sobre o tema, com uma formação inicial e o diálogo nas escolas com a participação de doutores e mestres na área e neste momento estamos premiando as que mais se destacaram em suas categorias, com uma menção aos professores que fizeram a tutoria deste alunos”, explicou.

O presidente da Subseção de Rondonópolis da OAB/MT, Stalyn Paniago comentou sobre a implantação assertiva da Comissão de Defesa da Igualdade Racial e os projetos que se seguiram, como o concurso de redação. “A comissão começou de forma muito positiva e propositiva, já fomentando as discussões nas escolas a respeito da igualdade racial, e propondo este primeiro concurso de redação sobre o tema. A Ordem dos Advogados do Brasil ela sempre é parceira, entusiástica e incentivadora de toda e qualquer ação afirmativa e inclusiva, então nossas felicitações por todo o trabalho realizado por esta comissão”, disse.

A aluna Ana Francisca Lima da Silveira, que cursa o 8º ano do ensino fundamental na Escola Estadual Emanuel Pinheiro, foi uma das participantes do concurso e levou o primeiro lugar em sua categoria, com direito a troféu, certificado e um tablet. “Minha pesquisa foi em cima do que vemos nos noticiários, no nosso dia a dia onde vivenciamos isso e eu pensei em tocar o coração de quem estava lendo e apresentar propostas legais, pois até existem leis mais que não cumpridas. E também foi uma oportunidade de discutirmos em sala a desigualdade racial e também trazemos o nosso exemplo de casa, com nossos pais que nos ensinam a respeitar a todos independente de raça, etnia ou religião”, explicou.

Para a professora Rotina Rios, que foi a orientadora de Ana Francisca em todo o processo do concurso, a satisfação de levar a discussão da igualdade racial para debate em sala de aula foi um momento de realização. “Como negra e mulher, eu penso que este projeto é fundamental trazer este tema e levar para as escolas que todos nós somos iguais, e assim possamos diminuir esta condição de inferioridade que muitos alunos negros se colocam, pois já presencie situações deste tipo entre os jovens estudantes negros, e isso é muito triste e espero que com esta discussão essa realidade comece a mudar”, finalizou.

O concurso contou com a participação movimento social e negro e ideia e o compromisso da próxima gestão da Subseção de Rondonópolis é continuar e fomentar ainda mais o concurso, que tem como público alvo os alunos do ensino fundamental e do ensino médio, incluindo Educação de Jovens e Adultos (EJA), assim como aos adolescentes que estão cumprindo medida socioeducativa devidamente matriculados na rede pública.

Esta primeira edição do 1º Concurso de Redação de Defesa da Igualdade Racial teve como participantes as escolas: Escola Plena Silvestre Gomes Jardim, Escola Estadual Militar Tiradentes Major PM Ernestino Veríssimo da Silva, Escola Plena Silvestre Jardim e Escola Estadual André Maggi.

CATEGORIA I

Medalha de Ouro: Ana Francisca Lima da Silveira

Tutor(a): Ronita Carinhanha Rios

Escola: Escola Estadual Emanuel Pinheiro

Medalha de prata: Alice de Freitas Saravy

Tutor(a): Neiliane Aparecida Ferreira da Silva

Escola Estadual Militar Tiradentes

Major PM Ernestino Veríssimo da Silva

Medalha de bronze: Ana Beatriz Viana Melo

Tutor(a):Ednailma Pinho dos Santos

Escola Estadual Militar Tiradentes

Major PM Ernestino Veríssimo

CATEGORIA II

Medalha de Ouro: Mozart Lustre Nascimento

Tutor(a): Aline Boff Vaz

Escola: Escola Plena Silvestre Gomes

Medalha de Prata: João Gabriel Galvão

Tutor(a): Marivaldo Souza Santos

Escola Estadual Militar Tiradentes

Major PM Ernestino Veríssimo da Silva

Medalha de Bronze: Clara Lúcia Lemos

Tutor(a): Aline Boff Vaz

Escola Plena Silvestre Jardim