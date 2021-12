André Mendonça toma posse como ministro do STF em 14 dias

O ex-advogado-geral da União e ex-ministro da Justiça André Mendonça toma posse como ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) no próximo dia 16, um dia antes do encerramento do ano judiciário. A data foi confirmada em reunião entre Mendonça e o presidente do Supremo, Luiz Fux, no início da tarde desta quinta-feira (2).

Mais cedo, Mendonça esteve no Palácio do Planalto para se encontrar com o presidente da República, Jair Bolsonaro, no entanto, foi informado que o chefe do Executivo não estava em Brasília. Bolsonaro viajou às 11h para o Rio de Janeiro, onde participa da solenidade de formatura do curso de de graduação de militares da Escola de Sargentos de Logística.

Aos jornalistas que estavam no Planalto, Mendonça disse que ficou satisfeito com o resultado da sabatina e que recebeu a ligação do presidente da República ainda na noite de ontem. “Fiquei muito feliz, sabia que ia ser difícil, mas que íamos vencer”, comentou.

Novo ministro do STF

O plenário do Senado aprovou a indicação de André Mendonça para o STF na noite desta quarta-feira (1º). Ele teve os votos favoráveis de 47 senadores – eram necessários 41 votos para a indicação ser aprovada – e 32 votaram contra o nome do ex-advogado-geral.

Mendonça foi escolhido em julho deste ano pelo presidente Bolsonaro para ocupar a cadeira deixada por Marco Aurélio Mello, que se aposentou após 32 anos como ministro.

Durante a sabatina, Mendonça garantiu compromisso com o Estado laico e a liberdade de religião. Ele ainda ressaltou que, em primeiro lugar, compromete-se com a democracia e a defesa do Estado democrático de direito.