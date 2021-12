Ano letivo das escolas estaduais termina na próxima segunda-feira (20)

O calendário escolar da rede estadual de ensino termina na próxima segunda-feira (20.12), como determinado pela portaria 603/2020. Apesar dos desafios, o ano letivo de 2021 foi concluído com sucesso e obteve bons resultados com os investimentos voltados à recuperação da aprendizagem dos alunos, capacitação dos professores e investimentos na infraestrutura escolar, propostos pela Secretaria Estadual de Educação (Seduc).

O retorno das aulas 100% presencias nas unidades da rede estadual de ensino ocorreu no dia 18 de outubro, seguindo todos os protocolos de biossegurança contra a Covid-19. Cerca de 718 escolas retornaram para as atividades presenciais em todo Mato Grosso.

A decisão seguiu o decreto nº 1.134/2021 e levou em consideração fatores como a diminuição nos números de casos da Covid-19 no Estado, a vacinação completa dos profissionais da educação e a vacinação de adolescentes na faixa etária de 12 a 17 anos.

Para a diretora da Escola Estadual Leovegildo De Melo, Sandra Rosa Da Silva, o auxílio da Seduc contribuiu para o melhoramento da estrutura física da escola e aquisição de equipamentos. Somente para a compra de materiais de biossegurança – como máscaras, álcool em gel, protetores faciais, aquisição de produtos de higienização e sanitização, foram repassados R$ 3.636.673,00 às escolas da rede pública estadual.

“Os recursos enviados pela Seduc, como o recurso descentralizado e o Plano Desenvolvimento na Escola (PDE), deram uma nova estrutura para a escola, uma quadra reformada, calçamento, salas de aulas e o novo pórtico”, relatou a diretora.

Para o diretor da Escola Estadual Pedro Gardés, Valter Benedito da Silva, o ano de 2021 não foi fácil, mas as expectativas para o próximo ano são as melhores possíveis.

“O ano aqui na escola, de modo geral, foi um desafio nessa pandemia. Sabemos que o ensino de forma remota não tem o mesmo aproveitamento que o ensino presencial e, por isso, foi necessário pensar junto com a comunidade escolar políticas para que o aluno fosse bem acolhido no retorno às salas de aula e dar todo o suporte necessário para reforçar os estudos”, explicou o diretor.

Ano letivo 2022

O ano letivo de 2022 iniciará no dia 07 de fevereiro de 2022 e deve ser concluído no dia 16 dezembro de 2022. Para este calendário está previsto o início da implantação do Novo Ensino Médio para os alunos do 1° ano do Ensino Médio, a inserção do Sistema Estruturado de Ensino, a distribuição do Kit escolar, uniformes, entre outros investimentos de reforma e construção de novas escolas pelo Governo do Estado.

“Iniciamos em 2021 muitas mudanças e acreditamos que o próximo será considerado o melhor ano na educação do Estado de Mato Grosso. Teremos vários programas e políticas públicas que serão implementados com o objetivo de alavancar ainda mais a aprendizagem dos nossos estudantes”, ressaltou Saulo Scariot, superintendente de Relacionamento Escolar.